Tatil cennetinde çıplak ceset şoku! Üzerinde sadece ayakkabıları vardı

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Pattaya polisi, denizciler tarafından bulunan bulunan turistin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Yerel medyadaki haberlerde 50-60 yaşlarında olduğu belirtilen adamın kafasında kan ve yara olduğu ve yaklaşık 3-4 saat önce öldüğünün tespit edildiği bilgisi yer aldı.

‘Pattaya One’ gazetesine konuşan bir balıkçı, cesedi pazartesi sabahı balığa çıkmadan önce bulduklarını söyledi.

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Güvenlik güçleri adamın yakınlarda bir otelde kaldığını ve koşmak için dışarı çıkıp kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini düşünüyor.

Soruşturmayı yürüten ekip, adamın çırılçıplak olmasına ilişkin ise şu yorumu getiriyor:

“Koşu şortu giymiş ve şort da dalgalar nedeniyle üzerinden çıkmış olabilir.”