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Tatil cennetinde çıplak ceset şoku! Üzerinde sadece ayakkabıları vardı

Türk turistlerin de tercih ettiği tatil cenneti Pattaya'da çıplak ceset şoku... Tayland'ın popüler tatil merkezlerinden Pattaya sahillerinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Şahsın ayakkabıları dışında üzerinde hiçbir şey yoktu.

Sozcu.com.tr
09:19 -
Haberler Dünya
Tatil cennetinde çıplak ceset şoku! Üzerinde sadece ayakkabıları vardı

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Pattaya polisi, denizciler tarafından bulunan bulunan turistin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Yerel medyadaki haberlerde 50-60 yaşlarında olduğu belirtilen adamın kafasında kan ve yara olduğu ve yaklaşık 3-4 saat önce öldüğünün tespit edildiği bilgisi yer aldı.

‘Pattaya One’ gazetesine konuşan bir balıkçı, cesedi pazartesi sabahı balığa çıkmadan önce bulduklarını söyledi.

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Güvenlik güçleri adamın yakınlarda bir otelde kaldığını ve koşmak için dışarı çıkıp kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini düşünüyor.

Soruşturmayı yürüten ekip, adamın çırılçıplak olmasına ilişkin ise şu yorumu getiriyor:

“Koşu şortu giymiş ve şort da dalgalar nedeniyle üzerinden çıkmış olabilir.”

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Pazartesi tatil Tayland
Son güncelleme: 09:24 29.10.2019
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