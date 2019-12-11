Tosuncuk’un lüks yatı açık artırmada 1.4 milyon liraya satıldı

JND’ye bağlı El Konulmuş Varlıkları Fonu, Aydın’ın lüks yatını Punta del Este kentinde düzenlenen müzayedeyle 243 bin dolara (yaklaşık 1.4 milyon Türk lirası) sattı.

Kamuoyunda ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, orijinal adı ‘Don Carlos’ olan yatı 800 bin dolara satın aldıktan sonra adını ‘Silam’ olarak değiştirmişti.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; yatta mutfak, jakuzi, yemek salonu ve 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralar bulunuyor.

Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bir önceki müzayedede Aydın’a ait Ferrari marka süper lüks otomobilin açık artırmayla satıldığını söyledi.

Molina, ‘Tosuncuk’un mallarına el koyulsa da kendisine hâlâ ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.