Trump baltayı taşa vurdu… Herkese yasak ama Melania’ya serbest!

ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. Hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Afganistan uçuşuna engel olan Trump, eşi Melania'nın hafta sonu tatili için askeri uçakla seyahatine ise sesini çıkarmadı.

ABD First Lady’sinin askeri uçakla Mar-a-Lago’ya gitmesi, beraberindeki bir kongre delegasyonuyla Afganistan’daki ABD askerlerini ziyaret etmeyi planlayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin uçağının Trump tarafından iptal etmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump’ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu. Donald Trump, ‘hükümetin kapanması’ gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi’ye “800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim” demişti.

Başkanın askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan ‘EXEC1F’ koduyla uçtuğu görülen Melania Trump’ın, Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi. Yanında oğlu da Barron’un da bulunduğu belirtlen First Lady’nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach’e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.

HÜKÜMET 28 GÜNDÜR KAPALI

Öte yandan hükümet, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık’tan bu yana kapalı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.