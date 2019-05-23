Trump ile Erdoğan bir araya gelebilir

Yetkili, bu görüşmenin Türkiye‘de veya gelecek ay Japonya’daki G20 zirvesinde yapılabileceğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili dün yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Trump’ı Türkiye‘ye davet ettiğini ve Trump’ın daveti kabul edeceğine dair “olumlu sinyaller” olduğunu söyledi.

Yetkili, “Şimdi takvim üzerinde çalışıyoruz. Bazı olumlu sinyaller aldık, ancak zaman henüz belirlenmedi. Japonya’daki G20 kapsamında da görüşebilirler. İkili ziyaret için kesin bir tarih bekliyoruz” dedi.

