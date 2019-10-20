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Trump paylaştığı mesajla yine kafa karıştırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve "askerlerimizi eve getiriyoruz" mesajını içeren Twitter mesajını silerek, Suriye ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.

20:00 -
Haberler Dünya
Trump paylaştığı mesajla yine kafa karıştırdı!

ABD Başkanı Trump, kendi Savunma Bakanı Esper’in soyadını yanlış yazdığı ve Suriye’deki Amerikan askerlerinin ülkelerine döneceğini yazdığı paylaşımını silmek zorunda kaldı. Trump, Esper yerine “Esperanto” yazdığı, “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz.” şeklindeki ilk paylaşımını kısa süre sonra sildi.

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ASKER BÖLÜMÜ SİLDİ

Suriye ile ilgili yeni paylaşım yapan Trump, bu sefer “Mark Esper” adına atıf yaparak, “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık” ifadelerini kullandı. Trump’ın yeni paylaşımında “askerlerimizi eve getiriyoruz” cümlesini silmesi de dikkat çekti.

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Afganistan’a giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalar yapan Esper, Suriye’den çekilen bin civarındaki ABD askerinin tamamının Irak’ın batı bölgelerine kaydırılacağını duyurmuştu. AA

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Son güncelleme: 20:03 20.10.2019
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