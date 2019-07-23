Trump’ın ara buluculuk iddiasına Hindistan’dan yalanlama

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Parlamentonun Eyaletler Meclisi’nde (Rajya Sabha) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump’ın, Modi’nin kendisine Keşmir konusunda ara bulucu olup olmayacağını sorduğu yönündeki açıklamasını reddederek, “böyle bir talepte bulunulmadığını” belirtti.

Jaishankar, “Başbakan tarafından ABD Başkanı’na böyle bir talepte bulunulmadığına dair meclisi kati surette temin etmek istiyorum. Ayrıca Hindistan’ın, Pakistan ile olan tüm önemli sorunların yalnızca iki taraflı olarak ele alınması konusunda tutarlı bir tutumu olduğunu yinelemek istiyorum” diye konuştu.

Trump: Yardım edebilirim

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Beyaz Saray’daki görüşmelerinin başında Oval Ofis’te basın mensuplarına gündemi değerlendirmişti. Yaklaşık 40 dakika süren basınla soru cevap bölümünde iki lider, ağırlıklı olarak ABD-Pakistan ilişkilerinin bundan sonra daha iyi olması yönündeki çabalara vurgu yapmıştı.

Ayrıca Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde de rol oynayabileceğini belirten Trump, “İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim ara bulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de ‘Yardım edebilirim, ara bulucu olabilirim.’ dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı” şeklinde konuşmuştu.