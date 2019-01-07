Trump’tan bir garip Türkiye açıklaması: En az bizim kadar…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini duyurmasının ardından başlayan tartışma devam ediyor. Trump, basın mensuplarıyla bir araya gelerek konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Trump'ın "Hangi ülkeler IŞİD'den nefret ediyor" sorusuna yanıtı ise kafaları karıştırdı.

Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan başkanlık tatil konutunun bulunduğu Camp David'e giderken Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili sorulara yanıt veren Trump, “Rusya IŞİD'den bizden daha fazla nefret ediyor, İran IŞİD'den bizden daha fazla nefret ediyor, Türkiye belki bizim kadar olmasa da IŞİD'den nefret ediyor” ifadelerini kullandı.

Trump, “Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz” dedi bununla birlikte hiçbir zaman Suriye'den hızlıca çekileceklerini söylemediğini kaydetti. Amerika Başkanı, ülkesinin IŞİD'i Irak'tan ve Suriye'den temizlediğini de vurguladı. Trump, bunu yaparken başka ülkelere yardım ettiklerini de söyledi. Trump, kendisinin Başkan olduğunda IŞİD’in Irak’ın ve Suriye’nin her yanında olduğunu da hatırlattı. Amerika Başkanı, “5 yıl önce oraya gittiğimizde birkaç ay orda kalacak iken yıllarca kaldık” dedi.