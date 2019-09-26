Tunus’ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı için cezaevinden canlı yayın kararı

Dahiş, düzenlediği basın toplantısında, kitle iletişim araçlarından yapılan yayınları denetlemekle sorumlu Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu’nun (HAICA) konuyu adli makamlarla görüştüğünü aktardı.

Seçim sürecinde adaylara eşit şartlar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Dahiş, Karvi’nin tutuklu bulunduğu başkentteki Murnagiye Cezaevi’nden yayın yapabileceklerini kaydetti.

“Karvi’nin münazaraya cezaevinden katılmasına hazırız” diyen Dahiş, aynı şekilde konuyu ikinci tura kalan diğer aday Kays Said ile de görüştüklerini aktardı.

Televizyondan canlı yayınlanacak tartışma programının yayın tarihine ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Tunus’ta 15 Eylül’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said oyların yüzde 18.4’ünü alarak birinci olmuştu. Tutuklu medya patronu ve Tunus’un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15.6’lık oyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Böylece Said ve Karvi ikinci turda yarışacak isimler olmuştu.

“Nesma” televizyon kanalının sahibi Karvi, 23 Ağustos’ta “kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tunus Temyiz Mahkemesi, Karvi’nin serbest bırakılmasına ilişkin durumu pazartesi görüşeceğini duyurmuştu.