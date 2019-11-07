Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan S-400’leri bir ülke ‘maddi imkansızlık’tan alamıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırp devlet televizyonu RTS’e verdiği demeçte, “Gördüğüm kadarıyla etkileyici bir sistem. Ama bunu satın alma gibi bir planımız yok. Çünkü otoyol inşaatları ve diğer birçok dev projeye yaptığımız yatırımlardan dolayı bunu ödeyecek paramız yok” açıklamasında bulundu.

Bu tür bir silaha sahip olunduğunda “kimsenin asla saldıramayacağını” da belirten Vuçiç, “Golan Tepeleri dışında bu sistemin bulunduğu Türkiye ve Suriye gibi ülkelerde Amerikan, İsrail ya da başka savaş pilotları uçuş yapmıyor” dedi.

Sırp lider kısa süre önce Rusya ile ortak düzenlenen Slav Kalkanı 2019 tatbikatında kullanılan S-400 füzelerini incelemişti. Ekim ayı sonunda gerçekleşen tatbikatta S-400’ler ve Pantsir füze bataryaları Rusya dışında ilk defa bir arada kullanıldı.

Öte yandan, Rusya Türkiye’ye S-400’lere ait parçaları sevk etmeye başladı fakat sistem henüz faaliyete geçmiş değil.