Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’de de çok sayıda şubesi var! Fast-food zincirinden skandal reklâm

Türkiye'de de her köşe başında şubesi bulunan fast-food devi McDonald's'ın Portekiz'deki restoranlarında kullanılan bir reklam büyük yankı uyandırdı. Şirket, meşhur 'sundae' dondurmasını Cadılar Bayramı için "Sundae Bloody Sundae' afişleriyle pazarlayınca olanlar oldu...

Sozcu.com.tr
10:46 -
Haberler Dünya
Türkiye’de de çok sayıda şubesi var! Fast-food zincirinden skandal reklâm

Portekiz’deki McDonald’s tarafından geliştirilen bu reklâm, 1972’de Kuzey İrlanda’da 26 sivilin Britanya askerleri tarafından vurulduğu ve 14’ünün can verdiği olayı akılları getirdi. Zira; bu katliam tarihe ‘Bloody Sunday’ (Kanlı Pazar) olarak geçmişti.

Sosyal medyada yayılan tepkiler üzerine McDonald’s, “iki al bir öde” kampanyası için yaptıkları reklamla geçmişteki acıları hatırlatma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Açıklamada, “Cadılar Bayramı için sundae dondurmasının tanıtımını yaparken, McDonald’s Portekiz, Portekiz’deki az sayıda restorana yönelik yerel bir uygulama geliştirdi. Kampanya, Cadılar Bayramı kutlaması için tasarlandı, tarihteki herhangi bir olaya yönelik duyarsız bir referans olarak ya da insanları üzmek ya da aşağılamak için değil” ifadeleri yer aldı.

Şirket, neden olmuş olabileceği kırgınlık ve sıkıntı nedeniyle özür diledi.

Öte yandan, “Sunday Bloody Sunday” dünyaca ünlü İrlandalı rock topluluğu U2’nun en sevilen şarkılarından da birinin adı.

İLGİLİ HABERTürkiye'de de şubesi olan fast food zincirinde skandal görüntü!Türkiye'de de şubesi olan fast food zincirinde skandal görüntü!
İrlanda katliam pazar Portekiz Türkiye uygulama
Son güncelleme: 10:57 01.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more