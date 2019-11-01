Türkiye’de de çok sayıda şubesi var! Fast-food zincirinden skandal reklâm

Portekiz’deki McDonald’s tarafından geliştirilen bu reklâm, 1972’de Kuzey İrlanda’da 26 sivilin Britanya askerleri tarafından vurulduğu ve 14’ünün can verdiği olayı akılları getirdi. Zira; bu katliam tarihe ‘Bloody Sunday’ (Kanlı Pazar) olarak geçmişti.

Sosyal medyada yayılan tepkiler üzerine McDonald’s, “iki al bir öde” kampanyası için yaptıkları reklamla geçmişteki acıları hatırlatma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Açıklamada, “Cadılar Bayramı için sundae dondurmasının tanıtımını yaparken, McDonald’s Portekiz, Portekiz’deki az sayıda restorana yönelik yerel bir uygulama geliştirdi. Kampanya, Cadılar Bayramı kutlaması için tasarlandı, tarihteki herhangi bir olaya yönelik duyarsız bir referans olarak ya da insanları üzmek ya da aşağılamak için değil” ifadeleri yer aldı.

Şirket, neden olmuş olabileceği kırgınlık ve sıkıntı nedeniyle özür diledi.

Öte yandan, “Sunday Bloody Sunday” dünyaca ünlü İrlandalı rock topluluğu U2’nun en sevilen şarkılarından da birinin adı.