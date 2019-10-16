Türkiye’de de şubesi olan fast food zincirinde skandal görüntü!

İngiltere’nin Scunthorpe bölgesinde yaşayan Alicia Laking, üç çocuğuyla birlikte tavuk ürünleri satan bir fast food zincirinin şubesine gitti. Çocukları için kızarmış tavuk alan Laking, ürünlerin paketlenmesini istedi.

Laking’in çocukları eve kadar dayanamayınca kızarmış tavukları arabadayken yemeye başladı. Eve vardıklarında pakette kalan tavukları gören Laking gözlerine inanamadı. Tavukların içinde rengi yeşile dönmüş olanların bulunduğu gören Laking, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

‘BİR DAHA ASLA!’

Laking, söz konusu restorana gitmeden önce bir kez daha düşünülmesi gerektiğini söylerken, “Daha önce iyi pişmemiş tavuklarla karşılaştığım için hediye çeki vermişlerdi. O zaman tek seferlik bir hata olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım. Çocuklarım eve gidene kadar tavukların büyük kısmını yemişti. Rengi yeşile dönmüş kaç tavuk vardı bilemiyorum. Bir daha hiçbir şubesine gitmeyeceğim” dedi.

Restoran zincirinin sözcüsü ise, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ” Evet mükemmel görünmüyor ama telaşlanmayın tamamen zararsız” ifadelerini kullandı.