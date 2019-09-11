Türkiye’nin Rus amfibi uçak ilgisine ilk açıklama geldi

Sputnik Türkçe’de yer alan haberde geçtiğimiz günlerde gündeme gelen uçak şirketi Beriyev’in yaptığı Be-200 amfibi uçağa Türkiye’nin ilgisinin Rus yetkililer nezdindeki yansıması yer aldı. Rusya’nın Rostov bölgesinin Vali Yardımcısı Viktor Gonçarov, Türkiye’nin Be-200 modeli yangın söndürme uçağına ilgi duymasının önemli olduğunu söyledi.

Rostov Bölgesi ve Türkiye arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl 1.35 milyar doları geçtiğine dikkat çeken Gonçarov, “Türkiye gibi, çok iyi, sıcak ilişkilerimiz olan bir ülkenin, Beriyev Fabrikası'nda üretilen uçaklarımızla ilgilenmesi bizim için önemli” dedi. Gonçarov, iki ülke yetkililerin uçak fiyatı ve üretim süresiyle ilgili her iki tarafı memnun edecek çözüm bulması umudunu da dile getirdi.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi tarafından üretilen Be-200 amfibi uçağı yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirildi. Be-200, karadan ve sudan kalkış ve iniş yeteneğine sahip. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önceki gün Taganrog’u ziyaret ederek Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemişti.