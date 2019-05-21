Ünlü oyuncudan dayak iddiasına yalanlama: Yüzünü mor görünsün diye boyadı

Hollywood basınının birinci gündemi ünlü aktör Johnny Depp ile aktrist Amber Heard arasındaki aile içi şiddet davası… Yaklaşık 1 yıl boyunca evli kalan ve 2016 yılının Mayıs ayında yollarını ayıran Depp ile Heard arasında tansiyonun yükseldiği ve başarılı aktörün genç kadını dövdüğü iddia edilmişti.

Öyle ki iddiaların ardından Heard, Depp’e tazminat davası açmıştı. Henüz dava süreci devam ederken, Johnny Depp’ten ilk ve tek açıklama geldi. Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açan Depp resmen açtı ağzını yumdu gözünü… Depp, “Ben hayatım boyunca hakkımdaki bu iddiaları reddedeceğim. Ben Heard’e ya da başka bir kadına asla şiddet uygulamadım. Amber Heard, mahkemeyi yanıltıyor, kamuoyuyla paylaşılan yüzünün morardığı fotoğrafları kendisi yaptı. Bu sarsıntılı evlilikte kurban benim, Amber Heard yüzünü boyayarak morarmış gibi gösterdi” dedi.

Heard’e karşı dava açan ve 50 milyon dolar isteyen Depp, “Alkol ve ilaç aldıktan sonra bana karşı saldırgan bir tutum içine giriyordu” dedi.