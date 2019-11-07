Ünlü şarkıcıdan kızı için skandal sözler: Her yıl bekaret testine götürüyorum

Ünlü rapçi T.I. ABD’de ilgiyle takip edilen podcast programı Ladies Like Us’ın (Bizim gibi kadınlar) konuğu oldu. Programın sunucuları Nadia ve Nazenin’in sorularına içten yanıtlar veren şarkıcı, konu ailesi ve kızına gelince tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki şarkıcı, bu yıl 18 yaşına giren kızı Deyjah’ın liseden mezun olduğunu ve üniversitede ilk yılına başladığını söyledi. Kızına çok düşkün olduğunu belirten T.I., onun cinsel sağlığı ve güvenliğine de önem verdiğini anlattı.

Bunun için 16 yaşından bu yana Deyjah’ı her yıl jinekoloğa götürdüğünü ifade eden T.I., kızına bekaret testi yaptırdığını söyledi. Sunucuların bu duruma inanamaması üzerine konuyu biraz daha açan rapçi, “Her yıl doğum gününden sonra kapısına bir hatırlatma notu yapıştırıyorum: Yarın jinekoloğa gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktorun kendisine kağıt imzalatarak bu bilgiyi paylaştığını belirten T.I., yıllık muayenelerin yanı sıra kızıyla cinsel hayat ve sağlıkla ilgili konuştuklarını da söyledi. Davranışının amacının kızını korumak olduğunu öne süren rapçi, “Onun yaşı henüz çok küçük ve ileride pişman olacağı bir şey yapmasını istemiyorum” dedi.

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