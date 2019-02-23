WSJ Yılmaz Özdil’in imza gününü izledi: Atatürk’ü unutturmaya çalışıyorlardı ama bu imkansız

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçerken, uluslararası medya da gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Yılmaz Özdil’in satış rekoru kıran Mustafa Kemal kitabı üzerinden seçimler öncesi bir Türkiye analizi yayımladı.

David Gauthier-Villars imzalı haberde, Mustafa Kemal kitabının başarısının, Türk toplumunda Atatürk’e olan sevginin ve son dönemde onun fikirlerine duyulan ihtiyacı simgelediği belirtiliyor.

Özdil’in geçtiğimiz Pazar günü Karadeniz Ereğli’deki imza gününü fotoğraflarla okuyucularına duyuran WSJ, gencinden yaşlısına yüzlerce kişinin etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini vurguluyor.

‘O BİZİM ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ’

Haberde imza gününe gelenlerin görüşlerine de yer verilirken, 50 yaşındaki emekli fabrika işçisi Erdal Çelik, “Bu kitap bir boşluğu doldurdu. Atatürk ve değerleri bize unutturulmaya çalışılıyordu ama bu imkansız bir şey” ifadelerini kullandı. Kızıyla birlikte imza gününe gelen Şengül Güneş ise, Atatürk’ün kadınların Müslüman toplumlarında kurtuluşun sembolü olduğunu söyleyerek, “O bizim özgürlüğümüz. O olmasaydı, bugün burada sizinle konuşuyor olamazdım” diye konuştu.

‘AMACI ÖZGÜR KILMAKTI’

WSJ, Atatürk’ün yıllar içinde tanrısal bir figüre dönüştürüldüğünü ve verdiği mesajların içinin boşaltıldığını söyleyen Yılmaz Özdil’in, Mustafa Kemal kitabıyla bunu kırmak istediğine dikkat çekti. Gazete Özdil’in, “Atatürk’ün temel amacı, insanların eğitim sayesinde kendilerini özgür kılmasıydı. Eğer onun spora, doğaya ve eğitime olan sevgisini anlayabilseydik, Türkiye daha mükemmel bir ülke olabilirdi” sözlerine yer verdi.

Kitabın başarısının yanı sıra yaklaşan seçimler nedeniyle de Atatürk’ün daha sık anıldığı belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu trende kayıtsız kalmadığı ve yaptığı konuşmalarda arkasında sık sık Atatürk portreleri olduğu vurgulanıyor. Yapılan anketlerde kendilerini Atatürk’ün değerlerine bağlı olarak tanımlayan ve ‘Atatürkçü’ olduğunu söyleyenlerin artış gösterdiği, Erdoğan’ın da bu durumu göz ardı etmediği belirtiliyor.

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin opera binası olarak yeniden inşası için temel atma töreninin seçimlerden önce yapılmasının da bu doğrultuda olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Erdoğan’ın kendi tabanında dengeyi sağlamak için ‘andımız’ konusundaki çıkışı da haberde değerlendiriliyor.

‘DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLADILAR’

Danıştay’ın “yürütmeyi durdurma” kararı verdiği öğrenci andıyla ilgili Erdoğan’ın, “Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Başka bir ant tanımıyoruz” sözleri hatırlatıldı.

WSJ’nin görüş aldığı isimler arasındaki eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu’nun sözleri haberdeki dikkat çekici bölümlerden. Oxford Üniversitesi’nde çalışmalar yürüten Kınıklıoğlu, “16 yıllık AKP iktidarından sonra, birçok vatandaş Atatürk’ün reformlarının ve bu ülke için başardıklarının değerini daha iyi anladı” ifadelerini kullandı.