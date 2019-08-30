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Yanan mağazada can pazarı… Kurtulmak için aşağı atladılar

Vietnam´da giysi ve ayakkabı mağazasında çıkan yangın hızla yayılarak hemen yakında bulunan 2 mağazaya daha sıçradı. İnsanların canlarını kurtarmak için üst katlardan aşağıya atladıkları anlar kameralara yansıdı.

23:13 -
Haberler Dünya

Yangın, Vietnam´ın Cà Mau şehrindeki giysi ve ayakkabı mağazalarının bulunduğu bir alışveriş bölgesinde çıktı. Mağazalardan birinde çıkan yangın, hızla bitişiğindeki 2 mağazaya daha sıçradı. Yangın sebebiyle mağazanın 3´üncü katında mahsur kalanlardan bazıları, canlarını kurtarmak için aşağıya atladı.

Yetkililer, aşağıya atlayan 5 kişinin yaralandığını ve en yakın hastaneye kaldırıldığını duyururken; yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye personeli ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

2 saat süren zorlu müdahale sonrası yangın söndürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

DHA

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