Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Yorgunum, seks yapamam’ diyen sevgilisini bıçakladı

ABD'de bir kadın, yorgun olduğu için kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden erkek arkadaşını bıçakladı. Florida eyaletine bağlı Tampa kentinin Dunedin semtinde yaşayan Jennifer Lee Chapman güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
14:49 -
Haberler Dünya
‘Yorgunum, seks yapamam’ diyen sevgilisini bıçakladı

Newsweek dergisinin internet sitesine yansıyan habere göre; 37 yaşındaki Chapman, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı seks yapmak için çok yorgun olduğu söyleyince, mutfak bıçağını kapıp kendi kolunu kesti.

Haberde adı anılmayan adam, Chapman’ı durdurmaya çalıştı. İkili kavga ederken yere düştü.

Pinellas Şerifliği’ne verilen şikâyet dilekçesine göre; Chapman yerden kalkıp bıçağı alarak, sevgilisini kolundan ve omzundan birçok kez bıçakladı. Ardından da kafa atarak talihsiz adamı yumrukladı.

İLGİLİ HABERDehşet! Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kestiDehşet! Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kesti

Chapman’ın olay mahallinden yayan kaçtığı öğrenilirken, kavgada alkol ya da uyuşturucunun payı olmadığını ifade edildi.

Olayın çarşamba günü yaşandığı, Chapman’ın ise ancak cuma günü gözaltına alındığı belirtildi.

İLGİLİ HABERKameralar önünde cinsel ilişkiye girip, sonra da...Kameralar önünde cinsel ilişkiye girip, sonra da...
Son güncelleme: android-time 14:55 12.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more