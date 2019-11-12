2019-2020 Ara tatil tarihleri: Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin daha sık ve kısa aralıklarla tatil yapması için bu sene yeni bir uygulama başlattı. Böylece öğrencilerin hem öğrendiklerini unutacak kadar okula ara vermemeleri hem de tatil yaparak öğrenme motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

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1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.