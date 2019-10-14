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2019 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler DGS ek tercih sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilir. İşte DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

17:14 -
Haberler Eğitim
2019 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

2019 DGS ek yerleştirme işlemleri belli oldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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