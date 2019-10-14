2019 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

2019 DGS ek yerleştirme işlemleri belli oldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.