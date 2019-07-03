2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Sınava giren adaylar sözel ve sayısal bölümden aldıkları net puanları bu tarihte öğrenebilecek. Alınan puana göre öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Sınav sonuç kağıdında doğru ve yanlışların sayısı, ağırlıklı önlisans başarı puanı, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları yazılı olacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ)

DGS işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle' işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

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