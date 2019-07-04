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2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri açıklandı! TIKLA, ÖĞREN!

Binlerce kişiyi ilgilendiren önemli haber ÖSYM'den geldi. 14 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek olan KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. İşte ÖSYM AİS KPSS giriş yerleri sorgulama ekranı...

20:59 -
Haberler Eğitim
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri açıklandı! TIKLA, ÖĞREN!

ÖSYM, bugün KPSS sınav giriş yerlerini açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adayları için ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:

“14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00'dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.”

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