2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri açıklandı! TIKLA, ÖĞREN!

ÖSYM, bugün KPSS sınav giriş yerlerini açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adayları için ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:

“14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00'dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.”