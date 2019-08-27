2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim kurumlarına geçişte ölçme, seçme ve yerleştirme yapmak üzere 1974'te kuruldu. Zaman içerisinde YDS, ALES, DGS, TUS, EUS, YDUS, KPSS gibi farklı aday kitlelerine yönelik sınavlar yapmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 2019 KPSS sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

2019 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilir. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

KPSS HAKKINDA

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2019-KPSS) , sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu Kılavuz, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren

kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları

taşımaları gerekir.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2019-KPSS’den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.