2019-MSÜ başvuruları: ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzunu yayınladı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ÖSYM aracılığıyla yapılıyor. MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınav başvuruları 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Haberimizde yer alan linkten ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişebilir, başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz. İşte ÖSYM MSÜ başvuru ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçen yıl ilk kez ÖSYM tarafından yapılmıştı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacak. Adayların başvuru işlemlerini yapmadan önce ayrıntılı bilgi edinebileceği başvuru kılavuzu yayınlandı. İşte MSÜ başvurusu hakkında ayrıntılı bilgiler…

2019 MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU TIKLA

2019 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖDEME YAPILABİLECEK BANKALAR

Başlangıç Tarihi : 16.01.2019 18:00

Bitiş Tarihi : 27.02.2019 23:59

Sınav Ücreti: 96TL

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Ek'te yer alan kılavuz, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamakta olup adayların başvuru öncesi ilgili kılavuzu dikkatle incelenmesi gerekmektedir.” denildi.