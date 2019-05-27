2019 ÖSYM sonuç açıklama takvimi… (ÖSYM sonuç sorgulama sayfası)

Hayatımızda önem arz eden birçok sınav ÖSYM tarafından yapılır. Sınavlar ile ilgili tüm bilgiler ÖSYM’nin internet sitesi www.osym.gov.tr’de yayınlanır. Sınavların başvuru ve tercih kılavuzuna da bu adresten ulaşılabilir. Ayrıca ÖSYM her yıl bir sınav takvimi yayınlar. Bu takvimde hangi sınavın ne zaman yapılacağı ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gibi çok önemli bilgiler yer alır. Peki, 2019 ÖSYM sonuç açıklama takviminde hangi sınav hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…

ÖSYM SONUÇ AÇIKLANMA EKRANI