2019 YKS sonuçları açıklanıyor! Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

18 Temmuz’da açıklanacağı belirten YKS sonuçlarının ardından tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Tercih, puana göre mi yapılır yoksa başarı sırasına göre mi? Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

SONUÇLAR NE ZAMAN VE NEREDE AÇIKLANACAK?

Milyonlarca aday ve aileleri YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2,5 milyon kişi TYT, 2 milyon kişi AYT ve 135bin kişi ise YDT sonuçlarını görmek için heyecanla bekliyor.

YKS-2019 sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://osym.gov.tr üzerinden açıklanacak. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapabildikleri gibi e-devlet girişi yaparak da sonuçlarını görebilecekler.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YETENEK SINAVI İLE YERLEŞMEK

Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar, üniversitelerin ve gidecekleri fakültenin duyuru sayfalarını takip etmeler gerekiyor. Bu duyuru sayfalarında başvuru tarihleri, başvuru için gereken belgelerin listesi ve diğer bilgileri içeren kılavuzlar yer alıyor. Bu bilgiler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için adayların her üniversitenin sayfasına ayrıca bakması gerekiyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59'da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.



Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Adayların Başarı Sırası bilgisine göre tercih yapması gerekiyor. Sınavların yıllar içindeki zorluk seviyeleri değiştiği için puanlarda büyük oynamalar olabiliyor. Ancak adayların yerleştirmedeki tercih eğilimleri çok değişmediği sürece sıralamalarda büyük değişiklikler olmuyor.

İki Yıllık ve Dört Yıllık Nasıl Seçilir?

Eğitim süresine göre doğru tabloyu incelemek gerekiyor. Önlisans programları (iki yıllık) için Tablo 3 ve lisans programları (4+ yıllık) için Tablo 4 kullanılıyor.

Vakıf Üniversitesi Ücretlerine Nereden Bakılır? Hazırlık Sınıfı Var Mı?

Her programın satırındaki “ ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ” sütununda bulunan sayıların kılavuzun “ TABLO 3 VE TABLO 4’TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI ” alanından bulunması ve okunması gerekiyor. Bu sayı biçimindeki kodlar sayesinde, bölümün öğretim dili, hazırlık sınıfı zorunluluğu olup olmadığı, vakıf üniversitelerinin ücretleri vb. bilgilere ulaşılıyor.

Her İstediğim Bölümü Yazabilir Miyim?

Tablo 1A ve Tablo 1B 'deki kısıtlamaların kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin, Tıp Fakültesi tercihi yapmak isteyen bir adayın SAY puan türündeki sıralaması en düşük 50 bin olabilir. 50 binden daha düşük sıralamadaki bir aday, mesela 60 bininci aday, bir önceki seneye göre puanı yetiyor gözükse bile tercihlerinde Tıp Fakültesine yer veremiyor, sistem uyarı veriyor.

Tercihlerimi Nasıl Sıralamalıyım?

Tercihlerin istek sırasına göre yapılması gerekiyor. Sistem adayı yerleştirdikten sonra aday, puanının yettiği başka bir yere gitmeyi istese de bunu yapamıyor. Bunu bir örnek ile açıklayalım.

İki tercihim var: 1. Sırada İstanbul Üniversitesi ve 2. Sırada Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Sonuç açıklandığı zaman İstanbul Üni. Kazandığımı ve puanımın Marmara'ya da yettiğini öğrendim. Fikir değiştirip Marmara Üniversitesi'ne kayıt yaptırmam mümkün değil. İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak zorundayım.

24'ten fazla tercih yapmak isteyen bir kişi, çok yüksek puanlı olup da listenin aşağılarında kalmış bir tercihini silerek, daha düşük puanlı ve liste dışı kalmış olan bir tercihini listeye ekleyebilir. Bu sayede yerleşme şansını arttırmış olur.

Puanı Aynı Olan Adaylar Nasıl Sıralanıyor?

– Aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınıyor.

– Eğer adayların puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı, yani okul puanı

eklenmemiş hali büyük olana öncelik veriliyor.

– Eşitlik sürdüğü takdirde aynı bölümü daha üst sırada tercih edene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP'si ( okul puanı ) yüksek olana, eşitlik bozulmazsa doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşıküçük) olana öncelik veriliyor.

Merkezi Yerleştirme Nasıl İşliyor?



– Tüm adayların tercihleri, bir merkezde toplanıyor ve işlemler otomatik olarak bilgisayar tarafından yapılıyor. Bu sistemde adayların puanlarının geçen seneye göre neye yettiği değil, bu sene sıra kendilerine geldiği zaman tercihlerinin dolu olup olmaması önemli.

– Örneğin, SAY puan türünde Türkiye 1.si olan aday tercih listesinde 1. Sıraya ne yazmış ise oraya yerleşecek, çünkü sıra ondayken tüm bölümlerin kontenjanları boş. Türkiye 500.sü olmuş adayın ilk tercihindeki 60 kontenjan, eğer kendisinden yüksek sıralamadaki 499 adaydan 60 tanesi ile dolmuş ise sistem, bu 500. adayın ilk tercihini dolmuş olması sebebi ile atlıyor ve ikinci tercihini kontrol ediyor. Bu ikinci tercihte kontenjan boşluğu var ise adayı oraya yerleştiriyor, yok ise üçüncü tercihine bakıyor. Eğer adayın üçüncü bir tercihi yok ise adayın bir yere yerleşemediğini sisteme kayıt edip 501. adayın listesini incelemeye başlıyor. Böyle bir senaryoda 500. aday açıkta kalmış oluyor. Açıkta kalmak istemeyen adayların, okumayı istedikleri ve puanları yetecek her programı listelerine almaları, yerleşme sanslarını arttırıyor.

Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

– ÖSYM tarafından kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da geçtiğimiz senelerde sonuçlar iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Dileyen adaylar, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik kayıtlar yaptırabilecek.

Ek Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek ve boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Genel kural olarak, bir yere yerleşmiş adaylar, aynı sene içinde Ek Yerleştirme tercihi yapamıyor.