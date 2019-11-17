ALES kaç dakika sürüyor? ALES saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı bugün yani 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda. Sınava girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?

Türkiye’de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15’te başlayacak ALES’te adaylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. ALES saat 12.45te bitecek.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak..

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak..