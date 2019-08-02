AÖF 3 ders sınav sonuçları için heyecan dorukta… AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmuş değil. Fakat daha önce gerçekleşen sınavların sonuçlarının açıklnama tarihlerine göre gelecek hafta açıklanması bekleniyor. İşte AÖF 3 ders sınavı sonuçları detayları…
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?
Sonuçlar, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını resmi olarak açıklamasa da, sınavdan 10 gün sonra açıklaması bekleniliyor. AÖF final sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.
AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti