AÖF DGS kayıtları başladı! AÖF DGS kayıtları için gerekli belgeler neler?

Eğitim hayatları 4 yıllık lisans programında devam ettirmek isteyen öğrencilerin girdiği DGS ile AÖF programlarını kazanan öğrenciler kayıt için hazırlıklara başladı.

AÖF DGS KAYITLARI BAŞLADI

AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.

AÖF DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM'nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

Türkçe ve İngilizce Transkript