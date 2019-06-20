AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Yaz okulu; örgün eğitim verilen birçok üniversitede vardır ve yaz aylarında da eğitime devam edilmesi şeklinde uygulanır. Anadolu Üniversitesi; yaz okulunu, yaz aylarında yapılan eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tanımlamıştır. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir. Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz…

YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Yönetmeliğe göre yaz okulu; bahar dönemi dönem sınavlarından sonra açılacaktır. Dönem sonu sınavdan kastedilen final sınavıdır ve yaz okulu final sınavlarının bitiminden itibaren açılacaktır. Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER AÇILACAK?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ TUTARLARI

AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci toplam: 160,00 TL

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci toplam: 175,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci toplam: 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci toplam: 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci toplam: 220,00 TL öder.

Ayrıca; İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden ise yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

NOT: Öğrenciler yaz okulu ile ilgili sorularının cevaplarını (aosdestek.anadolu.edu.tr) üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.