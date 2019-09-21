AÖF yaz okulu sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda AÖF yaz okulu sınavlarında birçok öğrenci ter döktü. AÖF öğrencileri şimdi merakla AÖF yaz okulu sonuçlarını bekliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük önem taşıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.