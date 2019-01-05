AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme için önemli tarih geliyor…

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) senede 3 dönem olarak devam eden bir müfredat programına sahip.MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL 2.dönem kayıt yenilemesi ve kayıt yaptırma işlemleri kısa süre içinde başlayacak. İşte AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun cevabı ve AÖL kayıt yenileme detayları...

AÖL ikinci dönem kayıt yenileme, ilk kayıt ve mazeretli kayıt tarihleri belli oldu. Açık lisede öğrenim görmek isteyenler AÖL kayıt işlemleri ne zaman sorusuna cevap arıyor. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte AÖL için önemli tarihler ve AÖL kayıt yenileme detayları…

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Nisan’da açıklanacak. Üçüncü dönem kayıtları ise 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

AÖL KAYIT YENİLEMEDE 18 YAŞ DETAYI

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL’de kayıt yaptıracak öğreniler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.