AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi…

Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemi tarihlerini araştırıyor. AÖL kayıt işlemlerin ne zaman sona erecek sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı yanıt verdi. Biz de AÖL kayıtları hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde düzenledik.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019