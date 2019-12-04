AÖL sınav giriş yerleri açıklandı! Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman yapılacak?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için giriş belgesi yayınlandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takvimine göre AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖL GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerlerini öğrenciler, sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.