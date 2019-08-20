Arabuluculuk sınav başvuruları başladı! Arabuluculuk sınavı ne zaman?

dalet Bakanlığı, binlerce hukukçunun merakla beklediği ‘Arabuluculuk Sınav’ı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular, elektronik ortamda “e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza” kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURUSU

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.