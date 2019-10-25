Atatürk’ün gurur veren kızları

Osmanlı'nın batılı çağdaş fikirlere açılan kapısı Feyziye Mektepleri, 1885 yılında Feyz-i Sıbyan adıyla kuruldu. Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi de, kuruluşunda yer aldı. 1900'de Feyziye Mek­tebi adını alan okul, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Beyazıt'a, oradan da Teşvikiye'deki Naci­ye Sultan Konağı'na taşındı.

REKTÖR SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, SÖZCÜ'ye konuştu. “Bu yıl mezun olan bin 387 öğrencimiz var. Mezun­larımızın önlisansta yüzde 65'i, lisansta yüzde 55'i kız öğrenci­lerden oluştu. Kürsülerimizde ders veren 536 akademisyen­den 258'i erkek, 278'i kadın ho­calarımız. İdari kadrolarımızın da yüzde 50'den fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor” dedi.

“SAHİBİMİZ TÜRK MİLLETİ”

“Atatürk'ün, Işık adını verdi­ği 133 yıllık eğitim geleneğimiz Atatürk'le bağını hiç koparma­dı. Bu ışık; Atatürkçü, laik, çağ­daş eğitimin Selanik'te doğan ve dünyaya yayılan ışığıdır” diyen Rektör İbiş, “Işık Üniver­sitesi'nin arkasında herhangi bir sermaye grubu, aile veya fon yok. Sahibimiz, 82 milyon­luk Türkiye” diye konuştu.

DOĞU'DAN VE BATI'DAN

Rektör İbiş sözlerini, “Atatürk­çü, çağdaş, modern eğitimimizle uluslararası bir yükseköğretim kurumu olmaya özel önem ve­riyoruz. Bugün pek çok ülkeden lisans-yüksek lisans için gelen öğrencilerimiz var. MENA bölge­sinin yanı sıra; ABD, Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere'den de öğrencilerimiz var. Yaklaşık 600'ü yabancı, 8 bin öğrencimiz mevcut” diye sürdürdü. Akade­mik işbirliklerini de anlatan Rek­tör İbiş, “Erasmus kapsamında 22 ülke ve 98 üniversite, Eras­mus dışında 5 ülke ve 8 üniver­site olmak üzere toplam 106 üniversiteyle dünyada akade­mik işbirliğimiz var. Öğrenciler dışında ABD, İngiltere, Kanada, Ürdün, Suriye ve İran'dan gelen akademisyenlerimiz de görev yapıyor” dedi..

0 ÖĞRENCİDEN 90'I BURSLU

Işık Üniversitesi'ndeki 8 bin öğrenciden, yüzde 90'ı ise de­ğişik oranlardaki burslardan faydalanıyor. Rektör İbiş, “Kâr amacımız yok. Tüm gelirimizi öğrencilerimiz, nitelikli eğitim ve AR-GE için kullanıyoruz” diyor.

Yüksekova'dan Amerika'ya

Özlem Sakar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyordu. Işık Üniversitesi Psi­koloji Bölümü'nü tam bursla kazandı. Bu yıl dereceyle mezun olan Sakar, ABD'nin çok az öğrenciye verdiği, Fulbright Yük­sek Lisans bursunu kazanmayı başardı. 2020-2021 Akademik Yılı'nda ABD'de yüksek lisansa başlayacak olan Özlem Sakar, “Amerika'da burs kazanmam da üniversitemin katkısı çok değerli” dedi.

Işık Üniversitesi Kimlik Kartı

Kuruluş: 1996

Rektör: Prof. Dr. Cemal İbiş

Yerleşke: Şile ve Maslak

Fakülte: 5

Akademisyen: 536

Öğrenci: 8 BiN

Mezun: 11 BiN

MYO: 2