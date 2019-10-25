Atatürk’ün gurur veren kızları

Osmanlı'nın batılı çağdaş fikirlere açılan kapısı Feyziye Mektepleri, 1885 yılında Feyz-i Sıbyan adıyla kuruldu. Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi de, kuruluşunda yer aldı. 1900'de Feyziye Mektebi adını alan okul, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Beyazıt'a, oradan da Teşvikiye'deki Naciye Sultan Konağı'na taşındı.
REKTÖR SÖZCÜ'YE KONUŞTU
Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, SÖZCÜ'ye konuştu. “Bu yıl mezun olan bin 387 öğrencimiz var. Mezunlarımızın önlisansta yüzde 65'i, lisansta yüzde 55'i kız öğrencilerden oluştu. Kürsülerimizde ders veren 536 akademisyenden 258'i erkek, 278'i kadın hocalarımız. İdari kadrolarımızın da yüzde 50'den fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor” dedi.
“SAHİBİMİZ TÜRK MİLLETİ”
“Atatürk'ün, Işık adını verdiği 133 yıllık eğitim geleneğimiz Atatürk'le bağını hiç koparmadı. Bu ışık; Atatürkçü, laik, çağdaş eğitimin Selanik'te doğan ve dünyaya yayılan ışığıdır” diyen Rektör İbiş, “Işık Üniversitesi'nin arkasında herhangi bir sermaye grubu, aile veya fon yok. Sahibimiz, 82 milyonluk Türkiye” diye konuştu.
DOĞU'DAN VE BATI'DAN
Rektör İbiş sözlerini, “Atatürkçü, çağdaş, modern eğitimimizle uluslararası bir yükseköğretim kurumu olmaya özel önem veriyoruz. Bugün pek çok ülkeden lisans-yüksek lisans için gelen öğrencilerimiz var. MENA bölgesinin yanı sıra; ABD, Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere'den de öğrencilerimiz var. Yaklaşık 600'ü yabancı, 8 bin öğrencimiz mevcut” diye sürdürdü. Akademik işbirliklerini de anlatan Rektör İbiş, “Erasmus kapsamında 22 ülke ve 98 üniversite, Erasmus dışında 5 ülke ve 8 üniversite olmak üzere toplam 106 üniversiteyle dünyada akademik işbirliğimiz var. Öğrenciler dışında ABD, İngiltere, Kanada, Ürdün, Suriye ve İran'dan gelen akademisyenlerimiz de görev yapıyor” dedi..
0 ÖĞRENCİDEN 90'I BURSLU
Işık Üniversitesi'ndeki 8 bin öğrenciden, yüzde 90'ı ise değişik oranlardaki burslardan faydalanıyor. Rektör İbiş, “Kâr amacımız yok. Tüm gelirimizi öğrencilerimiz, nitelikli eğitim ve AR-GE için kullanıyoruz” diyor.
Özlem Sakar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyordu. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tam bursla kazandı. Bu yıl dereceyle mezun olan Sakar, ABD'nin çok az öğrenciye verdiği, Fulbright Yüksek Lisans bursunu kazanmayı başardı. 2020-2021 Akademik Yılı'nda ABD'de yüksek lisansa başlayacak olan Özlem Sakar, “Amerika'da burs kazanmam da üniversitemin katkısı çok değerli” dedi.
Kuruluş: 1996
Rektör: Prof. Dr. Cemal İbiş
Yerleşke: Şile ve Maslak
Fakülte: 5
Akademisyen: 536
Öğrenci: 8 BiN
Mezun: 11 BiN
MYO: 2