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Atatürk’ün gurur veren kızları

Atatürk’ün, 1934 yılında gönderdiği telgrafla ‘Işık’ adını verdiği okullar,1996’da Işık Üniversitesi’nin kurulmasıyla yükseköğretime adım attı. Üniversite, bugünlerde kadın akademisyen, mezun kız öğrenci ve idare dahil tüm personelde, kadın sayısının erkekleri geçmesinin gururunu yaşıyor

Sultan UÇAR
06:00 -
Haberler Eğitim
Atatürk’ün gurur veren kızları

Osmanlı'nın batılı çağdaş fikirlere açılan kapısı Feyziye Mektepleri, 1885 yılında Feyz-i Sıbyan adıyla kuruldu. Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi de, kuruluşunda yer aldı. 1900'de Feyziye Mek­tebi adını alan okul, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Beyazıt'a, oradan da Teşvikiye'deki Naci­ye Sultan Konağı'na taşındı.

REKTÖR SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, SÖZCÜ'ye konuştu. “Bu yıl mezun olan bin 387 öğrencimiz var. Mezun­larımızın önlisansta yüzde 65'i, lisansta yüzde 55'i kız öğrenci­lerden oluştu. Kürsülerimizde ders veren 536 akademisyen­den 258'i erkek, 278'i kadın ho­calarımız. İdari kadrolarımızın da yüzde 50'den fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş

“SAHİBİMİZ TÜRK MİLLETİ”

“Atatürk'ün, Işık adını verdi­ği 133 yıllık eğitim geleneğimiz Atatürk'le bağını hiç koparma­dı. Bu ışık; Atatürkçü, laik, çağ­daş eğitimin Selanik'te doğan ve dünyaya yayılan ışığıdır” diyen Rektör İbiş, “Işık Üniver­sitesi'nin arkasında herhangi bir sermaye grubu, aile veya fon yok. Sahibimiz, 82 milyon­luk Türkiye” diye konuştu.

DOĞU'DAN VE BATI'DAN

Rektör İbiş sözlerini, “Atatürk­çü, çağdaş, modern eğitimimizle uluslararası bir yükseköğretim kurumu olmaya özel önem ve­riyoruz. Bugün pek çok ülkeden lisans-yüksek lisans için gelen öğrencilerimiz var. MENA bölge­sinin yanı sıra; ABD, Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere'den de öğrencilerimiz var. Yaklaşık 600'ü yabancı, 8 bin öğrencimiz mevcut” diye sürdürdü. Akade­mik işbirliklerini de anlatan Rek­tör İbiş, “Erasmus kapsamında 22 ülke ve 98 üniversite, Eras­mus dışında 5 ülke ve 8 üniver­site olmak üzere toplam 106 üniversiteyle dünyada akade­mik işbirliğimiz var. Öğrenciler dışında ABD, İngiltere, Kanada, Ürdün, Suriye ve İran'dan gelen akademisyenlerimiz de görev yapıyor” dedi..

0 ÖĞRENCİDEN 90'I BURSLU

Işık Üniversitesi'ndeki 8 bin öğrenciden, yüzde 90'ı ise de­ğişik oranlardaki burslardan faydalanıyor. Rektör İbiş, “Kâr amacımız yok. Tüm gelirimizi öğrencilerimiz, nitelikli eğitim ve AR-GE için kullanıyoruz” diyor.

Özlem Sakar

Yüksekova'dan Amerika'ya

Özlem Sakar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyordu. Işık Üniversitesi Psi­koloji Bölümü'nü tam bursla kazandı. Bu yıl dereceyle mezun olan Sakar, ABD'nin çok az öğrenciye verdiği, Fulbright Yük­sek Lisans bursunu kazanmayı başardı. 2020-2021 Akademik Yılı'nda ABD'de yüksek lisansa başlayacak olan Özlem Sakar, “Amerika'da burs kazanmam da üniversitemin katkısı çok değerli” dedi.

Işık Üniversitesi Kimlik Kartı

Kuruluş: 1996 
Rektör: Prof. Dr. Cemal İbiş
Yerleşke: Şile ve Maslak
Fakülte: 5
Akademisyen: 536
Öğrenci: 8 BiN
Mezun: 11 BiN
MYO: 2

Son güncelleme: 04:11 25.10.2019
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