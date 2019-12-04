AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları için tarih belli mi?

AUZEF final sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşiyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2018-2019 Güz Dönemi ara sınavları 23-24 Kasım tarihinde yapıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter'da açıklama yaptı. Şahin, AUZEF vize sonuçları ile ilgili şunları söyledi:

“Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir.”

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