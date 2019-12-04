Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları için tarih belli mi?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter’dan AUZEF sınav sonuçları açıklaması yapmıştı. Açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları bugün açıkanacak. AUZEF vize sınavı sonuçlarının saat kaçta erişime açılacağı ise henüz duyurulmadı.

10:14 -
Haberler Eğitim
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları için tarih belli mi?

AUZEF final sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşiyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2018-2019 Güz Dönemi ara sınavları 23-24 Kasım tarihinde yapıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter'da açıklama yaptı. Şahin, AUZEF vize sonuçları ile ilgili şunları söyledi:

“Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir.”

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

Çarşamba Cumartesi istanbul İstanbul Üniversitesi pazar saat kaçta sınav Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more