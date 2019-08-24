Bekçilik sınav giriş belgesi: Bekçilik sınavı saat kaçta? İşte konular ve soru dağılımı…

MEB ve Polis Akademisi işbirliliği ile hazırlanan bekçilik sınavı 24 Ağustos 2019 günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Bekçilik sınavı çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşuyor. Ayrıca A ve B soru kitapçığı kullanılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sınavda ter dökecek adaylar Türkçe, Matematik, Genel Kültür gibi konularda test edilecek. Peki Bekçilik sınavı konu dağılımı nasıldır? Bekçilik sınavı saat kaçta?

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

Bekçilik sınavında konular 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 1

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 2