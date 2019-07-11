DGS sonuçları için geri sayım başladı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti. Sınavdan kısa bir süre sonra DGS soruları ve cevapları da adayların erişimine açıldı. Şimdi ise binlerce öğrenci önlisans eğitimini lisansa tamamlamak için DGS sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM, 2019 DGS sınav sonuçları için tarih verdi. ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle' işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.