DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

2019 DGS, ÖSYM tarafından pazar günü düzenlendi. 2019 DGS’nin soru ve cevaplarının %10’u da erişime açıldı. Sınava giren adaylar için sonuç, tercih ve yerleştirme dönemi peş peşe yaşanacak. ÖSYM sınava dair işlemlerin yapılacağı tarihleri de duyurdu. DGS sonuçlarının yani sınavdan alınan puanların açıklanmasından sonra adaylar için tercih dönemi başlayacak. Adaylar yayınlanan tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklar ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile kimin hangi okulu kazandığı belli olacak. Adaylar tercih kılavuzu yayınlanmadan önce hangi okullara geçiş yapabileceklerine dair bilgiyi ÖSYM’nin internet sitesindeki “Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları” tablosundan görebiliyor. İşte Dikey Geçiş Sınav sonuçlarına dair merak edilenler…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS, ÖSYM tarafından yapılan son açıklamaya göre 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Sınava giren adaylar sözel ve sayısal bölümden aldıkları net puanları bu tarihte öğrenebilecek. Alınan puana göre öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Sınav sonuç kağıdında doğru ve yanlışların sayısı, ağırlıklı önlisans başarı puanı, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları yazılı olacak.

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

DGS işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonuç kağıdına ulaşılabilinir.

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI