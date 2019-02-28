EKYS örnek soruları yayınlandı: EYKS başvuruları ve sınavı ne zaman? İşte örnek sorular…

EKYS bu sene ilk defa gerçekleşecek ve detayları merak ediliyor. ÖSYM sınav öncesinde başvurular sürerken örnek soruları yayınladı. EKYS örnek sorularıyla beraber sınavın nasıl şekilleneceği de ortaya çıktı.

ÖSYM’DEN EKYS ÖRNEK SORU AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan Protokol uyarınca ÖSYM tarafından 21 Nisan 2019 tarihinde 50 il merkezinde, 2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) yapılacaktır.

Sınava başvurular, 28 Şubat – 11 Mart 2019 tarihleri arasında Başkanlığımızca alınacaktır. Başvurulara ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı Başvuru Kılavuzu, 27 Şubat 2019 tarihinde ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanmıştır.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sınavın cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Adaylara yardımcı olmak amacıyla Başkanlığımızca “ÖRNEK SORULAR” hazırlanmıştır.

EKYS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde bir başvuru merkezinden veya “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.