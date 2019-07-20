Entella ekibi Sözcü’ye konuştu

Genç Başarı Eğitim Vakfı, her yıl gerçekleştirdiği GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile yüzde 95'i devlet okulu öğrencisi olmak üzere lise çağında gençlere girişimcilik deneyimi kazandırıyor. Vakıf, GençBizz Programı'nın son aşamasında yarışma düzenleyerek Türkiye çapında en başarılı liseli şirketi seçiyor. Bu yılki düzenlenen yarışmada Eyüboğlu Okulu öğrencileri tarafından kurulan Entella GençBizz Şirketi, Mareen ismini verdikleri deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan filtre sistemi ile önce 500 şirket arasından Türkiye'de ardından 30 bin şirketi geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu. Liseli öğrenciler bu sistem ‘FedEx Access Award' Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

Köklü bir eğitim vakfı olduklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, “Vakfımız 20 yıllık köklü bir vakıf. Bizim amacımız ilkokuldan lise son sınıfa kadar gençleri ve çocukları girişimci zihin yapısında yetiştirebilmektir. Biz her yıl onbinlerce öğrenciye dokunuyoruz. Sadece bu yıl 20 bin öğrenciye ulaştık. Liselerde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde uyguladığımız GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile bu yıl yaklaşık 500 liseli girişimin kurulmasına destek olduk. Düzenlediğimiz öğretmen eğitimlerinin ardından, öğretmenlerin duyurularıyla öğrenciler biraraya gelerek takımlarını oluşturuyorlar ve şirketlerini kuruyorlar. Gençler, program süresince, iş fikri bulmaktan, pazar araştırmasına, sermaye bulmaktan, ürün satışı ve tasfiyeye kadar tum aşamaları deneyimliyorlar. Bu süreçte iş dünyası profesyonellerinden ya da girişimcilerden mentorluk alıyorlar. Avrupa'da 30 bin şirket arasından Yılın Şirketi seçilen Entella GençBizz Şirketi de bu çerçevede kuruldu. Entella takımı deniz yüzeyindeki katı atıkları toplamak amacıyla Mareen ismini verdikleri filtre sistemi geliştirdiler ve 500 şirket arasından Türkiye birincisi olmayı başardılar. 39 Avrupa ülkesinde lise ogrencilerinin kurdugu sirketlerin katılımı ile yapilan Avrupa Yılın Şirketi Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandılar. 5 Temmuz'da Fransa'nın Lille kentinde yapılan finalde de toplamda kurulan 30 bin şirketi geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldular” dedi.

Mareen ismini verdikleri deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan filtre sisteminin ortaya çıkış hikayesini anlatan Entella GençBizz Şirketi ekibi üyesi şirketin Genel Müdürü Arya Yurdacan, “Bu fikir hepimizin ortak kararıdır. Türkiye ve dünyanın en büyük sorunlarını inceledik. Bu noktada kirlenen denizleri temizlemek için bir çalışma yaptık. Her yıl 8 milyon ton atık denize atılıyor. İncelediğimiz raporlarda 2050 yılına geldiğimizde denizlerde canlılardan çok atıkların olacağını öğrendik. Hem kendi geleceğimizi hem de ekosistemi düşündüğümüz için böyle sürdürülebilir bir iş fikri geliştirdik” diye konuştu.

Bu süreçte yaşadıkları sorunlara değinen Öykü Ulusay, “Biz bu urunle hem çevre kirliliğine dikkat çekmek istedik hem de bir çözüm ürettik. Bu süreçte birçok sorunla da karşılaştık. Üç defa pompa filtremiz patlamasına rağmen biz pes etmedik. Hep en iyisi için çalıştık. Sponsorluk görüşmelerine gittiğimizde yaşımızdan dolayı sorunlar yaşadık. Bundan sonraki hedefimiz ürettiğimiz Mareen'in patentini alarak bu alanda ilerlemek” dedi.

Başarılarıyla ailelerini ve arkadaşlarını gururlandırdıklarını belirten Alara Kaymak, “Biz şirketimizi kurduğumuzda, ilk etapta yaşımızdan kaynaklı bize inanmayan insanlar vardı. Ama zamanla takım olarak bazı şeyleri başardığımızda çevremizdekilerin bize bakışları da değişti. Güzel sözler duymaya başladık ve daha çok motive olduk. Biz tatillerde bile bir araya gelerek şirketimiz için çalıştık. Birinci olduğumuzda çok mutlu olduk. Ailemiz ve arkadaşlarımız bizimle gurur duydu” şeklinde konuştu.

Girişimcilik ruhunu her alanda kullanacaklarını belirten Melis Erdoğan ise, “Bu süreçte hepimiz çok emek verdik. Biz hedefimizi çok yüksek tuttuk. Hep en iyisi olmak için uğraştık. Avrupa'ya gittiğimizde rakiplerimiz de çok güçlüydü. Ama biz kazandık. Şimdi şirketimizi devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca patent başvurularına da başladık. Biz ileride gerçek şirket kurmak istiyoruz. Kazandığımız bu girişimcilik ruhunu kaybetmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.