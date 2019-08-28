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İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? Okula başlama yaşı hesaplama robotu…

Okula başlama yaşı, yapılan düzenlemenin ardından velilerin merak konusu oldu. MEB, e Okul üzerinden çocukların başlama hesaplamaya olanak sağlayan ilkokul başlama yaşı hesaplama robotunu kullanıma açtı.

09:20 -
Haberler Eğitim
İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? Okula başlama yaşı hesaplama robotu…

Yeni düzenlemeye göre ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı. Veliler de ‘okula başlama yaşı nasıl hesaplanır?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Merak eden veliler için MEB, e okul üzerinden okul yaşı hesaplama sistemini açtı. Peki, ilkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır?

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLA

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OKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Yapmanız gereken tek işlem, hesaplama sayfasına giriş yaparak çocuğunuz doğum tarihini gün, ay, yıl olarak girmeniz.

Ardından “Hesapla” kısmına tıklayarak çıkacak sonuca göre çocuğunuzu ilkokula kayıt ettirmeniz ya da ettirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

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