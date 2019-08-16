İOKBS son sınav soruları: Bursluluk sınavında çıkan 5.,6.,7. sınıf soru kitapçıkları…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıyla (İOKSB) her yıl yaz ayında düzenlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilerin kendilerini ispat etmelerine olanak sağlıyor. İOKBS’de başarılı olan ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzenli ödenek alabiliyor. Ancak bunun için en önemli şartlardan biri sınavdan yeterli puanı alabilmek. İşte bursluluk snavı kontenjan dağılımı ve bursluluk sınavı soru kitapçıkları…

İOKBS SINAV SORU VE CEVAPLARI

Bursluluk sınavına giren ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri ayrı ayrı kitapçıklardan sorumlu tutuluyor. Son İOKBS sınavının soru kitapçığına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın…

İOKBS SINAV SORU VE CEVAPLARI

BURSLULUK SINAVI KONTENJAN DAĞILIMI

İOKBS’de kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Kontenjan Dağılımı şu şekilde yapılır;

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.