Kanada Eğitim Günleri başlıyor

Eğitim süresince sunduğu avantajlar ve ekonomik eğitim fırsatlarıyla Kanada, yurt dışı eğitimde en sık tercih edilen ülkelerden biri. Kanada Kültür Merkezi tarafından organize edilen; Kanada Eğitim Günleri, Kanada'nın en popüler okullarının katılımıyla bugün ve pazar günü 12:00 – 18:00 saatleri arasında İstanbul, Hilton Bosphorus (Harbiye, Hilton Otel) düzenlenecek.

Liseler, dil okulları, kolejler ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek olan etkinlikte; Kanadalı okulların yetkilileriyle tanışma fırsatı sunulacak. Ücretsiz katılımın yapılabileceği etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi www.kanadakulturmerkezi.com adresinde yer alıyor.