Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel yetenek testi içerisinde 30 Türkçe, 30 matematik olmak üzere 60 soru; genel yetenek testi içerisinde 25 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere toplam 60 sorulmaktadır. Sonuç olarak KPSS lisans sınavında toplamda 120 soru bulunmaktadır. KPSS lisans sınavında sorulan 120 soru için 130 dakika süre verilmektedir. Şimdi, KPSS lisans kaç soru var? KPSS lisans konu dağılımı ile ilgili bilinmesi gerekenler bir göz atalım…
2019 KPSS LİSANS TÜRKÇE KONULARI
1- Sözcük & söz gruplarının anlamı
2- Cümlenin anlamı ve yorumlama
3- Sözcük türleri
4- Sözcüğün yapısı & ekler
5- Cümlenin öğeleri
6- Cümle türleri
7- Ses olayları
8- Yazım kuralları
9- Noktalama işaretleri
10- Anlatım bozuklukları
11- Paragraf
12- Paragrafta anlatım yolları ve biçimler
13- Sözel mantık
2019 KPSS LİSANS MATEMATİK KONULARI
1- Temel kavramlar
2- Bölme, bölünebilme, OBEB, OKEK
3- Rasyonel & ondalık sayılar
4- Basit eşitsizlik
5- Mutlak değer
6- Üslü sayılar
7- Köklü sayılar
8- Faktöriyel
9- Çarpanlara ayırma
10- Oran-orantı
11- Denklem çözme
12- Sayı problemleri
13- Kesir problemleri
14- Yaş problemleri
15- İşçi-havuz problemleri
16- Hareket problemleri
17- Yüzde kâr-zarar, faiz problemleri
18- Karışım problemleri
19- Grafik problemleri
20- Kümeler
21- Bağıntı & fonksiyon
22- İşlem
23- Modüler aritmetik
24- Permütasyon-kombinasyon-olasılık
25- Sayısal mantık
26- Şekil yetenek
KPSS LİSANS GEOMETRİ KONULARI
1- Doğruda açılar
2- Üçgende açılar
3- Üçgende açı-kenar bağıntıları
4- Özel üçgenler
5- Açıortay-kenarortay bağıntıları
6- Üçgende alan
7- Üçgende benzerlik
8- Dörtgenler-çokgenler
9- Çember-daire
10- Analitik geometri
11- Katı cisimler
KPSS LİSANS TARİH KONULARI
1- İslamiyet öncesi Türk devletleri
2- İlk Müslüman Türk devletleri
3- Osmanlı Devleti (siyasi)
4- Osmanlı Devleti (kültür & uygarlık)
5- 20.yüzyılda Osmanlı
6- Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi
7- Kurtuluş Savaşı cepheleri
8- İnkılap tarihi
9- Atatürk dönemi iç ve dış politika
10- Atatürk ilkeleri
11- Çağdaş Türk ve dünya tarihi
KPSS LİSANS COĞRAFYA KONULARI
1- Türkiye fiziki coğrafyası
2- Türkiye coğrafi konumu
3- Türkiye'nin yer şekilleri & su örtüsü
4- Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü
5- Toprak, doğa ve çevre
6- Türkiye'nin beşeri coğrafyası
7- Türkiye'nin ekonomik coğrafyası
8- Tarım
9- Hayvancılık ve orman
10- Madenler ve enerji kaynakları
11- Sanayi
12- Turizm
13- Ticaret
14- Ulaşım
15- Türkiye bölgeler coğrafyası
KPSS LİSANS VATANDAŞLIK KONULARI
1- Hukuk başlangıcı
2- Anayasal gelişmeler
3- Genel esaslar
4- Temel haklar
5- Yasama
6- Yürütme
7- Yargı
8- İdari yapı
9- Uluslararası örgütler
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.