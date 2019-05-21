Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel yetenek testi içerisinde 30 Türkçe, 30 matematik olmak üzere 60 soru; genel yetenek testi içerisinde 25 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere toplam 60 sorulmaktadır. Sonuç olarak KPSS lisans sınavında toplamda 120 soru bulunmaktadır. KPSS lisans sınavında sorulan 120 soru için 130 dakika süre verilmektedir. Şimdi, KPSS lisans kaç soru var? KPSS lisans konu dağılımı ile ilgili bilinmesi gerekenler bir göz atalım…

2019 KPSS LİSANS TÜRKÇE KONULARI

1- Sözcük & söz gruplarının anlamı

2- Cümlenin anlamı ve yorumlama

3- Sözcük türleri

4- Sözcüğün yapısı & ekler

5- Cümlenin öğeleri

6- Cümle türleri

7- Ses olayları

8- Yazım kuralları

9- Noktalama işaretleri

10- Anlatım bozuklukları

11- Paragraf

12- Paragrafta anlatım yolları ve biçimler

13- Sözel mantık

2019 KPSS LİSANS MATEMATİK KONULARI

1- Temel kavramlar

2- Bölme, bölünebilme, OBEB, OKEK

3- Rasyonel & ondalık sayılar

4- Basit eşitsizlik

5- Mutlak değer

6- Üslü sayılar

7- Köklü sayılar

8- Faktöriyel

9- Çarpanlara ayırma

10- Oran-orantı

11- Denklem çözme

12- Sayı problemleri

13- Kesir problemleri

14- Yaş problemleri

15- İşçi-havuz problemleri

16- Hareket problemleri

17- Yüzde kâr-zarar, faiz problemleri

18- Karışım problemleri

19- Grafik problemleri

20- Kümeler

21- Bağıntı & fonksiyon

22- İşlem

23- Modüler aritmetik

24- Permütasyon-kombinasyon-olasılık

25- Sayısal mantık

26- Şekil yetenek

KPSS LİSANS GEOMETRİ KONULARI

1- Doğruda açılar

2- Üçgende açılar

3- Üçgende açı-kenar bağıntıları

4- Özel üçgenler

5- Açıortay-kenarortay bağıntıları

6- Üçgende alan

7- Üçgende benzerlik

8- Dörtgenler-çokgenler

9- Çember-daire

10- Analitik geometri

11- Katı cisimler

KPSS LİSANS TARİH KONULARI

1- İslamiyet öncesi Türk devletleri

2- İlk Müslüman Türk devletleri

3- Osmanlı Devleti (siyasi)

4- Osmanlı Devleti (kültür & uygarlık)

5- 20.yüzyılda Osmanlı

6- Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi

7- Kurtuluş Savaşı cepheleri

8- İnkılap tarihi

9- Atatürk dönemi iç ve dış politika

10- Atatürk ilkeleri

11- Çağdaş Türk ve dünya tarihi

KPSS LİSANS COĞRAFYA KONULARI

1- Türkiye fiziki coğrafyası

2- Türkiye coğrafi konumu

3- Türkiye'nin yer şekilleri & su örtüsü

4- Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü

5- Toprak, doğa ve çevre

6- Türkiye'nin beşeri coğrafyası

7- Türkiye'nin ekonomik coğrafyası

8- Tarım

9- Hayvancılık ve orman

10- Madenler ve enerji kaynakları

11- Sanayi

12- Turizm

13- Ticaret

14- Ulaşım

15- Türkiye bölgeler coğrafyası

KPSS LİSANS VATANDAŞLIK KONULARI

1- Hukuk başlangıcı

2- Anayasal gelişmeler

3- Genel esaslar

4- Temel haklar

5- Yasama

6- Yürütme

7- Yargı

8- İdari yapı

9- Uluslararası örgütler