KPSS ÖABT sonuçları ne zaman? KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Henüz atanamamış birçok öğretmen KPSS öğretmenlik alan bilgisi testinin ilk oturumuna girdi. İkinci oturum da 28 Temmuz saat 14:45’te başlayacak. KPSS’ye giren adaylar KPSS sonuçları açıklanmadan önce KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Önceki sınav dönemleri dikkate alındığında KPSS ÖABT soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.