KPSS ne zaman? KPSS sınav takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri…

ÖSYM tarafından yapılan 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS Sınav Takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

2019 KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019’da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav Tarihi: 14 Temmuz 2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018

Sınav Tarihi: 20 Temmuz 2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019

Sınav Tarihi: 21 Temmuz 2019

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019

Sınav Tarihi: 28 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

Ayrıca; KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacaktır. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.