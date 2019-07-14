KPSS soruları ve cevapları yayımlandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Zorlu bir çalışma maratonunun ardından KPSS gerçekleşti. Sınavın ardından hemen puanlarını hesaplamak isteyen adaylar KPSS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM KPSS sorularını ve cevaplarını henüz yayımlamadı fakat sınav sonuç tarihini duyurdu. KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos 2019’de açıklanacak.



KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

14 Temmuz'da yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 günü açıklanacak. 2019 KPSS Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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