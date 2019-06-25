KPSS tercihleri nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu Personel Seçme sınavı tercih işlemleri…

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına giriş için tercih edilen KPSS sınavı için tercih tarihi belli oldu. Tercihlerin yapılmasından sonra sonuç tarihi de netleşecek. ÖSYM tarafından yürütülen süreçte tüm işlemler de ÖSYM’nin resmi sayfası “http://osym.gov.tr/” üzerinden yapılacak. Tercih işlemi basit olmakla beraber bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, ÖSYM tercih işleminde sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulların dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca ÖSYM’nin daha önce bildirdiğine göre; “mezun olunan program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmiyor.”

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin resmi sayfası http://osym.gov.tr/ sayfasından yayınlanacak olan tercih kılavuzunu inceledikten sonra Aday İşlemleri sayfasından KPSS tercihleri yapılabilecek. Aday işlemleri sayfasına giriş yapabilmek için aday şifresine ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Eğer şifrenizi unutursanız E Devlet üzerinden de sisteme giriş yapabilirsiniz. Aday İşlemleri sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaptıktan ve “Tercih Bildir” alanına tıklayın, sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket edebilirsiniz. Ayrıca unutmayın, KPSS tercihleri için ÖSYM tarafından 10 günlük süre tanınıyor. Bu yıl tercihler 09-18 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek

KPSS TERCİH SAYFASI

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK

KPSS yerleştirme sonuç tarihi tercihler bittikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilecek. Henüz net tarih belli değil. KPSS yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

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