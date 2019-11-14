KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek. 2020 yılında burs/kredi ücretleri lisans için 550 TL, yüksek lisans 1100 lira, doktora 1600 lira olarak belirlendi.

KYK KREDİ VE BURS SONUCU BAŞVURU EKRANI

Yukarıda yer alan linkten burs/kredi sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenebileceksiniz.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.